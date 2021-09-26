За сутки в России коронавирусом заболели 22 498 жителей

Масочный режим продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 22 498 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 420 913 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 275 человек. В Свердловской области, которая находится на седьмом месте в списке регионов, заболели 521 житель.

Из больниц выписались уже 6 604 604 россиянина, из которых 13 671 выздоровел за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 805 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 203 900 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 21 379 новых пациентов.