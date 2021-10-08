Свердловская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

В Свердловской области за сутки выявили 546 случаев COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в регионе достигло 143 212.
Из них 131 777 человек выписались из больниц, в том числе 486 – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,8 тысячи ковид-пациентов. Состояние 894 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
За сутки зарегистрировано 46 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 639 свердловчанин, информирует федеральный и региональный оперштабы.
Предыдущий рекорд - 539 заболевших - повторился вчера, 7 октября.
График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 ("Спутник V" - оба компонента, "Спутник Лайт") и гриппа на 8 октября выглядит следующим образом:
В Екатеринбурге
- ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00;
- ТЦ "Белка" (пр. Космонавтов, 86) – с 16.00 до 19.00;
- ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 14.00 до 19.00;
- ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – до 18.00;
- ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – до 15.00;
- ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 15.00 до 20.00;
- Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 2 этаж, здравпункт) – до 14.00;
В Нижнем Тагиле
- ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00;
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале