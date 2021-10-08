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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 октября 2021, 13:46

Свердловская область обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

коронавирус

В Екатеринбурге коронавирус подхватили ещё 138 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки выявили 546 случаев COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в регионе достигло 143 212.

Из них 131 777 человек выписались из больниц, в том числе 486 – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,8 тысячи ковид-пациентов. Состояние 894 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

За сутки зарегистрировано 46 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 639 свердловчанин, информирует федеральный и региональный оперштабы.

Предыдущий рекорд - 539 заболевших - повторился вчера, 7 октября.

График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 ("Спутник V" - оба компонента, "Спутник Лайт") и гриппа на 8 октября выглядит следующим образом:

В Екатеринбурге

  • ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 14.00 до 18.00;
  • ТЦ "Белка" (пр. Космонавтов, 86) – с 16.00 до 19.00;
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 14.00 до 19.00;
  • ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) – до 18.00;
  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – до 15.00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 15.00 до 20.00;
  • Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 2 этаж, здравпункт) – до 14.00;

В Нижнем Тагиле

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00;

    Сюжет

    Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
    Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

    Областная газета Свердловской области

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