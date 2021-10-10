В Свердловской области за сутки выявили 558 случаев коронавируса

В Екатеринбурге коронавирус подхватил ещё 171 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область третий день подряд обновляет рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. Сегодня стало известно о 558 случаях COVID-19.

Общее число заболевших в регионе достигло 144 321. Из них 132 682 человека выписались из больниц, в том числе 447 – за последние 24 часа. На лечении остаются 4,9 тысячи ковид-пациентов. Состояние 957 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+171), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Верхней Синячихи, Махнево, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысерти, тавдинского, Туринского, Шалинского городских округов.

За сутки также зарегистрировано 44 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвой COVID-19 стал 6 731 свердловчанин, информируют федеральный и региональный оперштабы.

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