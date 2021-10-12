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12 октября 2021, 17:48

В России от коронавируса вакцинировались 43 миллиона человек

Гам-КОВИД-Вак коробочка

"Спутник V" наиболее популярная вакцина. Фото: Галина Соловьёва

В России прививку от коронавируса сделали 43 миллиона жителей. Они полностью завершили курс вакцинации.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны», — сообщил глава правительства.

Он назвал вакцинацию наиболее надёжным способом обезопасить себя и близких от COVID-19. Михаил Мишустин добавил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин.

По данным оперштаба Свердловской области на 8 октября, в регионе 1 213 064 человека привито первым компонентом вакцины, 1 143 521 человек завершил вакцинацию.

Напомним, в Свердловской области открыты мобильные пункты вакцинации. С актуальным графиком работы до 15 октября можно ознакомиться здесь.

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Областная газета Свердловской области

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