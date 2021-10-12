В России от коронавируса вакцинировались 43 миллиона человек

В России прививку от коронавируса сделали 43 миллиона жителей. Они полностью завершили курс вакцинации.
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
"Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны», — сообщил глава правительства.
Он назвал вакцинацию наиболее надёжным способом обезопасить себя и близких от COVID-19. Михаил Мишустин добавил, что в оборот поступило свыше 90 млн полных комплектов вакцин.
По данным оперштаба Свердловской области на 8 октября, в регионе 1 213 064 человека привито первым компонентом вакцины, 1 143 521 человек завершил вакцинацию.
Напомним, в Свердловской области открыты мобильные пункты вакцинации. С актуальным графиком работы до 15 октября можно ознакомиться здесь.
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