Кабмин России будет поощрять регионы, свободные от коронавируса

Субъекты РФ, успешно борющиеся с коронавирусом, смогут получить гранты на развитие системы здравоохранения. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поощрения регионов, свободных от ковида. Субъекты РФ, успешно борющиеся с коронавирусом, смогут получить гранты на развитие системы здравоохранения.

Регионы-лидеры будут определяться по результатам конкурса. Как сказано в постановлении, опубликованном на сайте кабмина, число победителей, размер гранта и форму конкурсной заявки будет определять федеральный оперштаб по борьбе с ковидом.

"На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 млрд рублей", - отметил председатель Правительства.

Критерии, которым должны будут соответствовать регионы, свободные от ковида, разработает Роспотребнадзор. Среди них будут такие пункты как охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины и показатель заболеваемости COVID-19.

Первый конкурс планируют провести уже в ноябре 2021 года. Его результаты будут публиковаться на сайте Роспотребнадзора.

Отметим, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы с QR-кодами. С 25 октября допуск по QR-кодам введут для чиновников, а с 8 ноября - для посетителей культурных учреждений.