Павел Креков рассказал, как будут пускать людей без QR-кода в "бесковидные" зоны

На входе будут проверять паспорт, чтобы убедиться, что QR-код принадлежит тому человеку. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область готовится к ужесточению мер по противодействию распространения COVID-19. Павел Креков рассказал, как будут пропускать людей без QR-кода в свободные от коронавируса зоны.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге пояснил, что эти возможности созданы только для вакцинированных граждан.

"В указе прописана ещё одна возможность посещения учреждений, свободных от коронавирусной инфекции, кроме QR-кодов. Мы сейчас будем разрешать вход в эти зоны по справкам установленного образца с печатью лечебного учреждения. Это как раз сделано для тех граждан, которым по какой-то причине не пришёл QR-код", - разъяснил Павел Креков.

Это поможет в том числе и тем, кто не зарегистрирован на сайте госуслуг, например - пенсионеры, иностранные граждане. Он разъяснил, что отрицательный ПЦР-тест и тест на антитела не являются пропуском в зоны. На входе у людей будут проверять паспорт, чтобы удостовериться, что QR-код принадлежит тому человеку.

По словам замгубернатора, людям с медотводом, которые не могут вакцинироваться, желательно сидеть на самоизоляции и работать в удалённом режиме, а не посещать рестораны и театры, где большое скопление людей.

Напомним, в Свердловской области с 25 октября 2021 года QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении зданий государственных служб, библиотек, музеев, выставочных центров и объектов спорта (кроме спортклубов).

С 8 ноября QR-коды будут требовать с посетителей театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров и других организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, домов и баз отдыха, а также санаториев. Во всех случаях допуск по QR-кодам распространяется на лиц старше 18 лет.

Детей будут пропускать на объекты в обычном режиме, но невакцинированные родители без QR-кода с ними проходить не смогут.