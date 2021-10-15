В городах Свердловской области обновлён график работы пунктов вакцинации против COVID-19

Мобильные пункты вакцинации действуют в Екатеринбурге, Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Полевском, Верхней Пышме и Среднеуральске. Фото: Галина Соловьёва.

Вакцинация против коронавируса продолжается, а также со следующей недели увеличивается время работы действующих пунктов из-за роста числа желающих привиться. Выездные прививочные кабинеты ведут работу в Екатеринбурге, Сысерти, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Верхней Пышме и Среднеуральске.

По данным департамента информполитики Свердловской области, график работы выездных пунктов вакцинации в период с 16 по 22 октября будет выглядеть следующим образом:

Екатеринбург:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – 18, 20 и 22 октября с 14.00 до 19.00;

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 16 октября с 10.00 до 14.00; с 18 по 22 октября с 14.00 до 18.00;

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 16 октября с 10.00 до 13.00, 22 октября с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 16 по 22 октября с 12.00 до 18.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 16 октября с 10.00 до 15.00, с 18 по 22 октября с 10.00 до 18.00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 16 по 22 октября с 12.00 до 20.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 21 октября с 12.00 до 20.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1) - терминал внутренних авиалиний, 2 этаж, к. 216А: с 18 по 22 октября с 9.00 до 15.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 20 и 22 октября с 14.00 до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 20 октября с 16.00 до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 19 и 21 октября с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 20 октября с 15.30 до 19.30;

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 19 и 21 октября с 11.00 до 14.00;

Сысерть:

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 16,17,22 октября с 10.00 до 14.00;

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 16-17 октября с 10.00 до 20.00, 18-22 октября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Каменск-Уральский:

ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 16 октября с 11.00 до 14.00;

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 16-17 октября с 10.00 до 16.00;

Верхняя Пышма:

ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 16 октября с 10.00 до 13.00;

Среднеуральск:

КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 17 октября с 11.00 до 14.00;

Также публикуем график работы прививочных кабинетов на 16-17.10.2021:

ЦГБ № 1 (Декабристов, 15) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00;

ЦГБ № 2 (Московская, 2) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00, (Посадская, 37) - СБ с 08.00 до 14.00;

ЦГБ №3 (Бр. Быковых,16) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00;

ЦГБ № 6 (Сапёров,3) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00;

ЦГБ № 7 (Вилонова,33 п/о №1, каб. 216) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00, (Сыромолотова,19п/о №3, каб. 217) - СБ, ВС с 9-00 до 14-00;

ГКБ № 14 (Суворовский, 5в, каб. 420) - СБ с 9-00 до 15-00, каб. 331 - ВС с 9.00 до 15.00;

ЦГБ № 20 (Космодемьянская,42 каб. 316) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00, (пер. Короткий, 2) - СБ с 9.00 до 15.00;

ЦГБ № 23 (Ст. Большевиков,9, каб.220) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00;

ЦГБ № 24 (пер. Рижский, 16) - СБ, ВС с 9-00 до 15-00; (Шварца 14г, каб.508) - СБ с 09.00 до 15.00;

Новая больница (Заводская, 29 каб 119) - СБ с 8.00 до 14-00, каб 101 - ВС с 8.00 до 14.00.

Напомним, по информации на 15 октября за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 575 случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом по суточной заболеваемости в регионе. В общей сложности на территории региона зафиксировано 147 139 инфицированных ковидом.

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