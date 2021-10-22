На восемь свердловских муниципалитетов приходится 100 тысяч случаев ковида

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. Около 66% всех случаев заболевания ковидом на Среднем Урале зафиксировано в восьми муниципалитетах.
По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге выявлен 61 201 случай заражения COVID-19. На втором и третьем месте в списке муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных по прежнему остаются Нижний Тагил, где подтвердили 11 494 случая заболевания, и Первоуральск с 7 366 случаями.
Далее идут:
- Каменск Уральский и Каменский район (5 066 заражённых);
- Ревда (4 975);
- Берёзовский (3 654);
- Реж (3 652);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (3 420).
За всё время пандемии в этих муниципалитетах было выявлено 100 828 случаев COVID-19.
Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области лабораторно подтвердили 610 новых случаев заболевания коронавирусом - это суточный максимум для региона. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 150 715 заболевших ковидом граждан.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале