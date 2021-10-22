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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 октября 2021, 08:59

На восемь свердловских муниципалитетов приходится 100 тысяч случаев ковида

Мужчина в маске

Около 66% всех случаев заболевания ковидом на Среднем Урале зафиксировано в восьми муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах. Около 66% всех случаев заболевания ковидом на Среднем Урале зафиксировано в восьми муниципалитетах.

По данным надзорного ведомства, в Екатеринбурге выявлен 61 201 случай заражения COVID-19. На втором и третьем месте в списке муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных по прежнему остаются Нижний Тагил, где подтвердили 11 494 случая заболевания, и Первоуральск с 7 366 случаями.

Далее идут:

  • Каменск Уральский и Каменский район (5 066 заражённых);
  • Ревда (4 975);
  • Берёзовский (3 654);
  • Реж (3 652);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 420).

За всё время пандемии в этих муниципалитетах было выявлено 100 828 случаев COVID-19.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области лабораторно подтвердили 610 новых случаев заболевания коронавирусом - это суточный максимум для региона. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 150 715 заболевших ковидом граждан.

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Областная газета Свердловской области

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