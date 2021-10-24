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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 октября 2021, 13:20

В России выявлено 35 660 заболевших COVID-19

Люди в масках

В некоторых регионах России ввели самоизоляцию для пенсионеров. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 35 660 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 8 241 643 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 5 279 человек. В Свердловской области, которая находится на десятом месте в списке регионов, заболело 633 жителя.

Из больниц выписались уже 7 165 921 россиянин, из которых 22 784 человека выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс ещё 1 072 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 230 600 человек.

Отметим, что днём ранее в России  зарегистрировали два новых антирекорда. В стране выявили 37 678 новых пациентов. Также тогда скончалось от коронавируса рекордные 1 075 человек.

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Областная газета Свердловской области

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