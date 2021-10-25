Метод пряника

Первый розыгрыш призов в Нижнем Тагиле: приятный бонус к прививке получили 10 горожан. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин поручил главам регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас Свердловская область находится на полпути к коллективному иммунитету: 40 с небольшим процентов вакцинированных из необходимых восьмидесяти. Чтобы достичь этой планки, в уральских муниципалитетах запускают местные меры поощрения привитых жителей. В ход идут разные бонусы – от бесплатных билетов в кино или театр до розыгрышей путёвок и автомобилей.

За прививку – автомобиль

Самый масштабный розыгрыш объявлен в Сухом Логе. Акцию под названием «Я привит от COVID-19!» проводит некоммерческая организация «Фонд борьбы с наркоманией» при поддержке градообразующего предприятия и предпринимателей района. Призовой фонд акции составляет около 2,4 миллиона рублей. На кону – автомобиль (или его денежный эквивалент в размере полутора миллиона рублей), телевизор, стиральная машина и 230 сертификатов в сухоложские магазины на сумму от одной до 10 тысяч рублей. Уточняется, что фонд оплачивает за граждан и 13-процентный налог на доход.

В акции участвуют все, кто привился с 1 февраля до 5 декабря 2021 года. Розыгрыш состоится 7 декабря 2021 года. Выбирать победителей будут с помощью генератора случайных чисел. Список победителей акции с указанием номеров их регистровых записей, инициалов, года рождения и даты завершения вакцинации разместят в СМИ и на официальном сайте администрации муниципалитета.

Вкупе с ограничительными мерами это принесло результаты: талончики на прививку в районной больнице разобраны на три недели вперёд.

– Сейчас проходит в день около 130 человек, чтобы поставить первый компонент вакцины, и около 90 человек – чтобы поставить второй, – прокомментировала коллегам из газеты «Знамя труда» заместитель главврача больницы по поликлинической работе Елена Панова. – Еще месяц назад количество желающих вакцинироваться было в разы меньше: 30 и 20 сухоложцев соответственно.

В Заречном на прошлой неделе объявили конкурс «Будь здоров». В нём могут поучаствовать те, кто привился с 18 мая по 30 ноября или прошёл ревакцинацию с 1 августа по 30 ноября. Для участия достаточно прислать на почту оргкомитета копию своего сертификата о вакцинации. 17 декабря выберут 40 победителей, которые получат сертификаты в интернет-магазин номиналом 20 000 рублей каждый.

А в Нижнем Тагиле призы уже раздают. Чтобы принять участие в розыгрыше, надо было поставить прививку от COVID-19 в период с 25 сентября по 25 октября 2021 года. Сделать это можно в любом лечебном учреждении или мобильном пункте. Еженедельно десять участников получали билеты в цирк, драматический театр и филармонию и подарочные сертификаты, например, на базу отдыха или в тренажёрный зал.

В уральской столице пока только планируют проведение лотереи среди привившихся от коронавируса. С этой инициативой выступил депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев. «Кнут уже надоел. В качестве альтернативы было бы неплохо рассмотреть вариант с проведением лотереи. Пусть и не такой дорогостоящей, как в Москве», – заявил он. В мэрии идею поддержали, сейчас вопрос обсуждают с Фондом святой Екатерины.

Билет в театр и выходной

Есть города, в которых розыгрыши не проводятся, но людей мотивируют другими способами. Так, в Краснотурьинске сотрудников администрации решили поощрить нематериальными благами (такими как выходной после прививки и первоочередная возможность записаться на отпуск в удобное время) и билетом на спектакль в театр кукол. Впрочем, никого уговаривать не пришлось – сейчас из 108 сотрудников не прошли вакцинацию только четверо. Их переведут на «удалёнку».

В Ирбите в конце сентября вышло постановление главы, в котором руководителям организаций рекомендовано самостоятельно стимулировать своих сотрудников. В числе предлагаемых мер поддержки – дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Предприятия – в деле

Белоярская АЭС провела розыгрыш призов среди работников ещё летом. Какой вакциной привился человек, значения не имело. В розыгрыше участвовали и те, кто успел поставить только первый компонент «Спутника V». Среди сотрудников разыгрывали электросамокат и три планшета, а каждому привитому вручали сувениры. Сейчас коллективный иммунитет на предприятии сформирован на уровне 84 процентов, сотрудники проходят ревакцинацию.

– Розыгрыши не могут быть главным средством мотивации. Главный бонус всё-таки – это защита от тяжёлого течения заболевания. Но мы решили поощрить тех, кто позаботился о своём здоровье и здоровье окружающих, – комментирует заместитель руководителя управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Юлия Терехова.

Летняя лотерея прошла и среди сотрудников корпорации «ВСМПО-Ависма» и дочерних организаций. Призами стали четыре путёвки в Турцию, 10 телевизоров с поддержкой формата 4К, 10 велосипедов и 100 сертификатов на покупку бытовой техники.

Ранее привлекать работников уральских компаний к вакцинации с помощью различных «бонусов» предложил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский.

– Мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путём распространения практик стимулирования вакцинации, таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам, – отмечал он.

Кто во что горазд Меры по всеобщей иммунизации от COVID-19 в разных концах света – самые разные. Так, в индонезийском городе Чипанас привившимся пожилым людям придумали вручать куриц. А в Гонконге, как сообщает газета South China Morning Post, привитые граждане могут выиграть в лотерее квартиру, автомобиль Tesla, часы Rolex или золотой слиток. Дальше всех пошли в США. В Вашингтоне в начале лета привитым раздавали самокрутки с марихуаной. Такое решение принял Совет штата по продаже спиртных напитков и каннабиса: «косячок» вручали гражданам старше 21 года. Кроме того, привитые могли получить бесплатное пиво или коктейль. В Лас-Вегасе на несколько часов открыли прививочный пункт в стрип-клубе! Для привившихся предусмотрели карты лояльности. В Западной Вирджинии среди привитых разыгрывали охотничьи ружья и пожизненные лицензии на охоту и рыбалку.