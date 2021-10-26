Павел Креков опроверг информацию о том, что на Среднем Урале закончился "Спутник Лайт"

На Среднем Урале есть запас в 400 тыс. доз "Спутника V". Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков опроверг слухи о том, что в регионе закончилась однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Тем, кто не может вакцинироваться этим препаратом, замглавы области рекомендует привиться "Спутником V".

По словам Павла Крекова, сейчас в Свердловской области есть около 80 тыс. доз, и в ближайшее время ожидаются новые поставки.

"Мы понимаем, что "Спутник Лайт" достаточно популярен. Многим хочется поставить одну прививку и получить QR-код. Но, я напоминаю, что всегда можно привиться "Спутником V", - сказал замгубернатора.

Он добавил, что на Среднем Урале есть запас в 400 тыс. доз "Спутника V".

Кстати, в ходе брифинга Павел Креков также заявил, что с 30 октября, в частности, на Среднем Урале запретят работу развлекательных организаций, точек общепита и ночных клубов в период с 23:00 до 7:00. В ТЦ и заведениях общепита будет введён обязательный допуск по QR-кодам и с документом, подтверждающий введение первого компонента вакцины.