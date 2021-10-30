Почти 200 заражённых ковидом за сутки в Екатеринбурге, Ревда - на втором месте по приросту

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 подхватили 155 952 жителя. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило статистику по заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях Среднего Урала. В Екатеринбурге за предыдущие было выявлено 198 пациентов с коронавирусом, а в Ревде - 67.

Темпы прироста заболеваемости ковидом в Ревде превысили темпы Берёзовского (+48 за прошлые сутки), Первоуральска (+37) и Нижнего Тагила (+32). К слову, всего за прошлые сутки в Свердловской области было выявлено 692 случая коронавируса.

За всё время пандемии в Екатеринбурге зарегистрировано 62 477 заражённых ковидом. Также в пятёрку лидеров по количеству подтверждённых случаев заболевания входят следующие муниципалитеты:

Нижний Тагил (12 097);

Первоуральск (7 641);

Ревда (5 307);

Каменск-Уральский и Каменский район (5 276).

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 подхватили 155 952 жителя.