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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 октября 2021, 09:16

Почти 200 заражённых ковидом за сутки в Екатеринбурге, Ревда - на втором месте по приросту

Мужчина в маске

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 подхватили 155 952 жителя. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило статистику по заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях Среднего Урала. В Екатеринбурге за предыдущие было выявлено 198 пациентов с коронавирусом, а в Ревде - 67.

Темпы прироста заболеваемости ковидом в Ревде превысили темпы Берёзовского (+48 за прошлые сутки), Первоуральска (+37) и Нижнего Тагила (+32). К слову, всего за прошлые сутки в Свердловской области было выявлено 692 случая коронавируса.

За всё время пандемии в Екатеринбурге зарегистрировано 62 477 заражённых ковидом. Также в пятёрку лидеров по количеству подтверждённых случаев заболевания входят следующие муниципалитеты:

  • Нижний Тагил (12 097);
  • Первоуральск (7 641);
  • Ревда (5 307);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (5 276).

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 подхватили 155 952 жителя.

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