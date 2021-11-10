В Свердловскую область поступило почти 60 тысяч доз "Спутника V"

"Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V" наиболее часто поступает в регион, но люди ждут "Спутник Лайт". Фото: Галина Соловьёва

В Свердловскую область привезли почти 60 тысяч доз вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" пока не поступил.

Партия распределяется по медицинским учреждениям, сообщает региональный оперштаб.

"В Свердловскую область доставили 59850 доз вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак). Партия планомерно распределяется по медицинским учреждениям региона. Общий объём поставок этой вакцины в Свердловскую область превысил 1,5 миллиона доз", - говорится в сообщении оперштаба.

При этом о поступлении "Спутника Лайт" ничего не сказано. Накануне во время брифинга заместитель губернатора Павел Креков подтвердил, что сейчас однокомпонентной вакцины в Свердловской области нет. Он сказал, что пока неизвестно, когда "Спутник Лайт" привезут в регион.

Павел Креков также сообщил, что в последние три недели первый компонент вакцины получили 87 284, 121 378 и более 130 тысяч человек соответственно. Почти преодолён рубеж в 40% привитости всего населения Свердловской области.

В тоже время главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Александр Харитонов сказал, что с 30 октября по 7 ноября всего были привиты 154 тысячи 900 свердловчан.