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10 ноября 2021, 14:09

Владимир Путин поздравил Александра Гинцбурга с 70-летием

Александр Гинцбург

Глава государства особенно отметил личный вклад Александра Гинцбурга в создание первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса ("Спутник V"). Фото: пресс-служба Кремля

10 ноября директору НИЦЭМ им. Гамалеи Александру Гинцбургу исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил Президент России Владимир Путин.

Глава государства особенно отметил личный вклад юбиляра в создание первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса ("Спутник V"). Владимир Путин подчеркнул, что за прошедшее время вакцина убедительно доказала свою эффективность.

"Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся учёным, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлечённо трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией. Результаты Ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют большое научное и практическое значение", - говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал Александру Гинцбургу успехов, здоровья и благополучия. Накануне глава государства наградил учёного орденом Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Гинцбург родился в 1951 году в Москве. В 1974 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ. С 1982 года работает в ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи", директором - с 1997 года. Он известен тем, что руководил разработкой вакцин от коронавируса ("Спутник V", Спутник Лайт"), а также противовирусного препарата "Циклоферон" и вакцин от лихорадки Эбола.

Областная газета Свердловской области

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