Ещё двух свердловчан наказали за нарушение режима изоляции при COVID-19

С подтверждённым диагнозом COVID-19 заболевший отправился на работу. Фото: Алексей Кунилов.

В Карпинске выявили двух нарушителей режима самоизоляции при COVID-19. Один из них находился в саду, другой – на работе.

В связи с подтверждённым диагнозом COVID-19 оба свердловчанина находились под меднаблюдением ГАУЗ СО «Карпинская ГБ». До выздоровления они должны были сидеть дома на изоляции. Об ответственности за нарушение указанных требований заболевшие уведомлялись, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается, что при выезде медиков по месту проживания ковид-пациентов последних не оказалось дома. Один находился в саду, другой – на работе, рассказали домочадцы.

Суд признал жителей Карпинска виновными по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Действия/бездействие, совершённые в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих"). Им назначены штрафы по 15 000 рублей. Решения вступили в законную силу.

Управление Роспотребнадзора напоминает! Лицо, заболевшее COVID-19, и граждане, контактировавшие с больным COVID-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней. Отказ от изоляции, а также несоблюдение санитарного законодательства влечёт административную ответственность.

Ранее "Областная газета" рассказывала о жительнице Пышминского ГО, которую оштрафовали на 75 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. С подтверждённым диагнозом COVID-19 женщина побывала на международном конкурсе, проходившем на юге страны.