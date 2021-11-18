Почти 43% свердловчан привили от коронавируса

В регионе вакцинировано 50% людей старше 60 лет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области от коронавируса вакцинировано уже около 43% взрослого населения. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Сегодня мы качественно можем изменить ситуацию. Мы близки к показателям коллективного иммунитета", - заявил он в ходе своего выступления на брифинге. По данным замглавы региона, на территории Среднего Урала первым компонентом привито 1 845 032 человека, из них более 732 тысяч - жители Екатеринбурга.

"Если к этому добавить тех людей, которые переболели и имеют иммунную защиту, то мы видим, что большое количество граждан могут сегодня достаточно свободно себя чувствовать, посещая зоны свободные от ковида - театрально-концертные учреждения и все те учреждения, где сегодня введены ограничения связанные с так называемым QR-кодом", - добавил Павел Креков.

В ходе выступления он также уточнил, что в регионе вакцинировано 50% людей старше 60 лет. Принудительная вакцинация данной категории граждан не грозит.

О чём ещё говорил Павел Креков:

С 22 ноября все свердловские школьники выйдут с дистанта.