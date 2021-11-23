В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле более 80 тысяч заболевших коронавирусом

В уральской столице зарегистрировано 66 576 инфицированных коронавирусом граждан, а в Нижнем Тагиле - 14 338. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. Суммарное число выявленных случаев ковида в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле превышает 80 тысяч.

По данным надзорного ведомства, в уральской столице зарегистрировано 66 576 инфицированных коронавирусом граждан, а в Нижнем Тагиле - 14 338. В пятёрку свердловских муниципалитетов-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 также вошли Первоуральск, где заболели 8 765 человек, Каменск-Уральский и Каменский район с 6 361 инфицированным, а также Ревда с 6 047 заражёнными.

Далее идут:

Берёзовский (4 586 заболевших);

Реж (4 504);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 022);

Камышлов и Камышловский район (3 553);

Верхняя Пышма (2 875).

Всего на Среднем Урале лабораторно подтверждено 173 484 случая заболевания коронавирусом. Напомним, что за прошлые сутки инфекцию подхватили 746 свердловчан.