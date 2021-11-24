Евгений Куйвашев поручил построить ФАП в деревне Гайны

Подобные ФАПы устанавливают в малонаселённых и отдалённых территориях региона. Фото: Алексей Кунилов

В деревне Гайны построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Соответствующее распоряжение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Такое поручение глава региона дал после общения с жителем деревни Мавлием Минниахметовым на онлайн-приёме. В Гайнах проживает всего 400 человек. Здесь есть школа, детский сад, сельский клуб и библиотека. Но за медицинской помощью в приходится обращаться в Ачитскую больницу. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в Instagram.

"Я дал поручение: модульный фельдшерско-акушерский пункт в Гайнах установить уже летом. В самые короткие сроки провести лицензирование, найти врача, который будет здесь работать", - написал губернатор.

Глава Среднего Урала также дистанционно принял жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тавды, Ирбитского района, Алапаевска. Евгений Куйвашев отметил, что такой формат встреч удобен для свердловчан - не надо далеко ехать, но лично ему не хватает живого общения.

Напомним, в этом году на Среднем Урале откроют 13 модульных ФАПов.