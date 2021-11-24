Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2021, 20:00

Евгений Куйвашев поручил построить ФАП в деревне Гайны

ФАП

Подобные ФАПы устанавливают в малонаселённых и отдалённых территориях региона. Фото: Алексей Кунилов

В деревне Гайны построят модульный фельдшерско-акушерский пункт. Соответствующее распоряжение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Такое поручение глава региона дал после общения с жителем деревни Мавлием Минниахметовым на онлайн-приёме. В Гайнах проживает всего 400 человек. Здесь есть школа, детский сад, сельский клуб и библиотека. Но за медицинской помощью в приходится обращаться в Ачитскую больницу. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в Instagram.

"Я дал поручение: модульный фельдшерско-акушерский пункт в Гайнах установить уже летом. В самые короткие сроки провести лицензирование, найти врача, который будет здесь работать", - написал губернатор.

Глава Среднего Урала также дистанционно принял жителей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Тавды, Ирбитского района, Алапаевска. Евгений Куйвашев отметил, что такой формат встреч удобен для свердловчан - не надо далеко ехать, но лично ему не хватает живого общения.

Напомним, в этом году на Среднем Урале откроют 13 модульных ФАПов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2021, 20:55 / Общество
Кабмин РФ утвердил снижение использования озоноразрушающих веществ на 20%
24.11.2021, 20:41 / Общество
Свердловское предприятие ЖКХ сливало неочищенную сточную воду в реку Исеть
24.11.2021, 20:13 / Экономика
Госдума РФ приняла законопроект о повышении МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей
24.11.2021, 20:00 / Общество
Евгений Куйвашев поручил построить ФАП в деревне Гайны
24.11.2021, 19:38 / Общество
Екатеринбургский депутат предложил построить "Баден-Баден" на Шарташе за бюджетные средства