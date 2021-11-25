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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 ноября 2021, 12:35

В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтируют детскую поликлинику в Дзержинском районе

  Ксения Лязер
Приём граждан

Детская поликлиника Дзержинского района - это второе медицинское учреждение, которое будет капитально отремонтировано к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Тагильчанка Наталья Парамонова в ходе личного приёма граждан в режиме видеоконференции обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отремонтировать здание детской поликлиники по улице Окунева, 32. В совещании принимал участие глава минздрава, который сообщил, что больницу отремонтируют в 2022 году.

Речь идёт о здании детской поликлиники Дзержинского района по улице Окунева, 32.

"В прошлом году отремонтировали фасад. Эстетически поликлиника выглядит красиво, но её внутреннее состояние оставляет желать лучшего. В помещениях холодно, окна и сантехника старые", - отметила жительница города. Также она добавила, что в кабинетах участковых педиатров, прививочных кабинетах, фойе, на лестничных площадках тоже необходим ремонт.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, которые передает пресс-служба Нижнего Тагила, к 31 марта будет определена подрядная организация, которая до конца 2022 года приведёт поликлинику в порядок. На работы в региональном бюджете предусмотрено 52,6 млн рублей.

Евгений Куйвашев поручил приступить к конкурсным процедурам, как только будет принят бюджет Свердловской области на 2022-2024 гг. "Возьму этот вопрос на контроль. Прошу ежемесячно собирать информацию и докладывать о ходе работ на объекте", - сообщил губернатор.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что это второе медицинское учреждение, которое будет капитально отремонтировано к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Добавим, что накануне в рамках общения с жителями деревни Гайны глава региона также дал распоряжение построить там модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Областная газета Свердловской области

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