Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон"

Первых заражённых этим штаммом уже выявили в Израиле, Гонконге, Канаде, Италии и Германии. Фото: Павел Ворожцов.

В середине ноября на юге Африки был выявлен новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила греческую букву "омикрон". Первых заражённых этим штаммом уже выявили в Израиле, Гонконге, Канаде, Италии и Германии. "ОГ" собрала информацию о симптомах "омикрона", глобальных мерах борьбы со штаммом и мнения экспертов об опасности вируса.

Где был зафиксирован?

Штамм коронавируса "омикрон" был зарегистрирован 11 ноября. Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике. За последние две недели B.1.1.529 зафиксировали в Гонконге, Израиле, Чехии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Италии и Великобритании, сообщает ТАСС.

Как появился?

После проведения первых исследований в ЮАР стало известно, что новый штамм обладает 50 мутациями, из которых 34 характеризуются способностью легко проникать в клетки человека. При этом часть мутаций затрудняет обнаружение патогена антителами.

По словам вирусолога Тулио де Оливейры из ЮАР, слова которой также передаёт ТАСС, в данном случае речь идёт об эволюционном скачке вируса, а новый штамм обладает такими мутациями, о которых учёные не предполагали ранее.

И в Великобритании, и в Германии учёные пришли к одному и тому же выводу, что "омикрон" мог появиться в организме человека с ослабленной иммунной системой, предположительно с ВИЧ/СПИД. Из-за того, что иммунитет не мог одолеть коронавирус, ему удалось накопить сразу множество мутаций.

При этом изменения в шиповидном белке, к которым приводит новый штамм, могут затруднить нейтрализацию патогена антителами, в связи с чем некоторые вакцины могут быть неэффективны против B.1.1.529. Также учёные ЮАР, Великобритании и США отмечают, что штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Чуть позже о высоких рисках распространения "омикрона" предупредила и ВОЗ.

"В будущем могут произойти всплески заболеваемости COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия. Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом "омикрон", оценивается как очень высокий. Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения, особенно тех, кто нуждается в ней в первую очередь", - сообщили в ВОЗ.

Какие симптомы?

Вчера, 28 ноября, врач из ЮАР Анжелик Кутзее рассказала изданию The Telegraph о том, какие симптомы проявляются о людей, заражённых штаммом "омикрон".

Штамм B.1.1.529 был выявлен у молодых людей, преимущественно мужского пола, разных национальностей и социальных слоёв. Все они жалуются на сильную усталость, учащённый пульс и высокую температуру. При этом потери вкуса и обоняния замечено не было. Также в ЮАР был зафиксирован шестилетний ребёнок, заражённый новым штаммом.

Также Анжелик Кутзее подчеркнула, что все симптомы проявлялись в лёгкой форме.

Какие страны ограничили авиасообщение?

Более 30 государств ввели запрет на посещение ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленда, Зимбабве, Ботсваны, Мозамбика и Замбии, а также въезд для граждан из этих стран. Среди этих государств: Россия, США, ОАЭ, Великобритания, Германия, Израиль, Нидерланды, Италия, Марокко, Франция, Австрия, Чехия, Малайзия, Египет, Турция, Швейцария, Япония, Греция, Канада, Австралия и Южная Корея.

Реакция России на штамм "омикрон"

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России уже приступил к анализированию штамма B.1.1.529.

"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько этот штамм опасен. Информация анализируется в правительственном штабе, весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. <...> Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Напомним, что 27 ноября федеральный оперштаб принял решение запретить въезд иностранцев из Гонконга и южных стран Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса B.1.1.529. Также граждане Великобритании, Израиля и Китая при въезде в РФ будут обязаны пройти экспресс-тестирование на COVID-19.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин отметил, что на сегодняшний судить об эффективности существующих вакцин от COVID-19 против нового штамма ещё рано. Однако, по его словам, вакцинация как и прежде будет защищать людей от тяжёлого течения болезни.

"Первые результаты [исследования штамма], я думаю, появятся в научной среде через несколько недель, через 3-4 недели, мы ожидаем, появятся первые результаты. На них уже можно будет опираться", - отметил Владимир Гущин.