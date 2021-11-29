Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области растёт, а пневмониями - падает

В Екатеринбурге за минувшие семь дней ОРВИ подхватили 20 265 человек, пневмонию - 826 горожан. Фото: Галина Соловьёва

За неделю с 22 по 28 ноября ОРВИ подхватили 37 464 свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 39,4% и больше, чем на прошлой неделе, на 14,3%.

Большинство простудившихся - 57% - дети. Максимальный уровень заболеваемости фиксируется среди детей 3-6 лет. Неблагополучным по заболеваемости ОРВИ признан ГО ЗАТО Свободный. Там показатели заболеваемости ОРВИ выше среднеобластного в 1,5 раза и более.

Известно, что в Екатеринбурге за минувшие семь дней ОРВИ подхватили 20 265 человек. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 60,3% и выше уровня прошлой недели на 17,2%.

При этом в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области отмечают, что в регионе снижается заболеваемость внебольничными пневмониями. За неделю предварительный диагноз поставлен 2 174 раза. Это ниже уровня прошлой недели на 19,94%. Большинство заболевших - 94,9% - взрослые.

На Екатеринбург приходится 826 случаев. В столице Урала заболеваемость за семь дней тоже снизилась - на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Неблагополучными по заболеваемости пневмониями признаны Сысертский ГО, MO Город Алапаевск, МО Город Каменск-Уральский, ГО Первоуральск, ГО Нижняя Салда, Волчанский ГО, Каменский ГО, ГО Дегтярск.