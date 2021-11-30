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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 ноября 2021, 15:56

В Свердловской области с коронавирусом госпитализировано 89 детей

Врач слушает ребёнка

В регионе госпитализировано 89 детей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области среди заболевших коронавирусом есть несовершеннолетние. Сейчас в больницах региона на лечении находятся 89 детей.

По данным регионального оперативного штаба на 29 ноября, в коечном фонде Свердловской области для лечения пациентов-детей предусмотрено 130 мест. Из 89 госпитализированных детей один находится в реанимации. Он родился от заражённой COVID-19 матери.

"В Свердловской области детей на аппарате искусственной вентиляции лёгкий нет", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанционном обучении находится 42 школьных класса и 47 групп в детских садах.

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