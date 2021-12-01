Срок действия ПЦР-тестов в России сокращают до 48 часов

Срок выполнения ПЦР-теста не должен превышать 24 часов. Фото: Павел Ворожцов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокращении срока действия ПЦР-тестов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Теперь тесты будут действовать не 72 часа (трое суток), а 48 часов (двое суток).

Срок выполнения анализа при этом не должен превышать 24 часов. Гражданам, поздно получившим результат, предлагают обращаться на горячие линии Роспотребнадзора, в том числе по телефону Единого консультационного центра - 8 800 555 49 43.

"С учётом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", - заявила Анна Попова на заседании координационного совета при Правительстве России по борьбе с новой инфекцией.

Напомним, что впервые новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке 9-11 ноября. В России пока нет подтверждённых случаев "омикрон"-штамма. На границе РФ, в аэропортах, организовано бесплатное тестирование граждан, прибывающих из рисковых стран – из ЮАР, сопредельных африканских государств, КНР, Великобритании, Израиля, Гонконга и других.

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