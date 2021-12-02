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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2021, 13:29

В Нижнем Тагиле приостановили приём здоровых детей в поликлиниках

Люди в поликлинике

Здоровых детей временно не принимают в больницах. Фото: Павел Ворожцов

Детские поликлиники Нижнего Тагила временно прекращают приём здоровых детей. Это продлится неделю.

Такая мера вызвана резким всплеском заболеваемости ОРВИ среди детей. В этот понедельник было зафиксировано более 1,5 тысячи обращений в поликлиники. Это в три раза больше, чем обычно.

Приём здоровых детей приостанавливается с понедельника, 6 декабря. Об этом рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Детской городской больницы Ольга Булдакова нижнетагильскому телеканалу "Телекон".

"Не будет взвешиваний и прививок детей до года, до трёх лет и неорганизованных детей. Узкие специалисты будут принимать как обычно. Потоки пациентов будут разведены. Первичные больные идут через фильтр-боксы или вызовы, повторные больные идут на приём к участковому педиатру все дни следующей недели", - сообщила Ольга Булдакова.

Напомним, в Свердловской области растёт заболеваемость ОРВИ. За неделю с 22 по 28 ноября ОРВИ подхватили 37 464 свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 39,4%. Максимальный уровень заболеваемости фиксируется среди детей 3-6 лет. Нижнего Тагила в списке неблагополучных по заболеваемости ОРВИ нет.

Областная газета Свердловской области

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