За всё время пандемии коронавирус подхватили 68 тысяч екатеринбуржцев

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. В Екатеринбурге количество заражённых ковидом за всё время пандемии перевалило за 68 тысяч.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в уральской столице выявлено 68 092 случая заболевания. Далее в списке муниципальных образований с наибольшим числом инфицированных идёт Нижний Тагил, где подтверждено 15 107 заболевших и Первоуральск с 9 198 заражёнными.
В десятку лидеров регионального антирейтинга также входят:
- Каменск-Уральский и Каменский район (7 065 случая COVID-19);
- Ревда (6 272);
- Березовский (4 766);
- Реж (4 650);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 200);
- Камышлов и Камышловский район (3 625);
- Верхняя Пышма (3 033).
В общей сложности на территории Свердловской области был выявлен 180 671 случай заражения коронавирусом. Из них 698 зарегистрировали сутками ранее.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале