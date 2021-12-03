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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 декабря 2021, 07:25

За всё время пандемии коронавирус подхватили 68 тысяч екатеринбуржцев

Люди в масках

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. В Екатеринбурге количество заражённых ковидом за всё время пандемии перевалило за 68 тысяч.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в уральской столице выявлено 68 092 случая заболевания. Далее в списке муниципальных образований с наибольшим числом инфицированных идёт Нижний Тагил, где подтверждено 15 107 заболевших и Первоуральск с 9 198 заражёнными.

В десятку лидеров регионального антирейтинга также входят:

  • Каменск-Уральский и Каменский район (7 065 случая COVID-19);
  • Ревда (6 272);
  • Березовский (4 766);
  • Реж (4 650);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 200);
  • Камышлов и Камышловский район (3 625);
  • Верхняя Пышма (3 033).

В общей сложности на территории Свердловской области был выявлен 180 671 случай заражения коронавирусом. Из них 698 зарегистрировали сутками ранее.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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