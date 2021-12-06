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6 декабря 2021, 13:50

В Свердловской области за сутки выявили 682 случая коронавируса

коронавирус

За сутки в регионе выздоровели 476 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 682 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Менее 700 случаев в регионе выявляют пятые сутки подряд.

Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 183 429. Из них уже выписали 159 697 свердловчан (+476 за сутки). На лечении остаются более 15,1 тысячи пациентов.

За сутки подтверждена смерть 33 пациента. Всего от коронавируса скончались 8 627 человека, сообщает федеральный оперштаб.

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