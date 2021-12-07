Подписан закон об уточнении формы полиса ОМС

Теперь полис может быть в виде бумажного документа, штрихкода или записан на любом другом носителе. Фото: Юрий Петухов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уточнении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь этот документ может быть на бумажном носителе, в виде штрихкода или представлен на ином материальном носителе, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.

Полис ОМС - уникальная последовательность символов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учёта сведений о них. Такая формулировка этого документа указана в тексте закона, размещённого на официальном портале правовой информации.

Законом также предусмотрена возможность применения «реестровой модели» при ведении учёта застрахованных лиц. Они вправе отказаться от использования полиса ОМС на бумажном носителе. Документ в реестре застрахованных лиц появится по факту рождения или принятия гражданства. Получить его на физическом носителе можно будет по желанию.

Ранее "Областная газета" писала, что в конце ноября депутаты Госдумы России одобрили в третьем чтении поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Уже с 1 июля 2022 года новорождённым не понадобятся полисы ОМС в бумажном формате. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, переход в электронный формат в системе здравоохранения избавит людей от лишних бюрократических неудобств. С 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. Граждане сами смогут решить, каким полисом им будет удобнее пользоваться: бумажным или в виде карты.