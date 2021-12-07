Поликлиники ДГБ №8 в Екатеринбурге приостановили приём здоровых детей

Приём здоровых детей отменён до пятницы. Фото: Павел Ворожцов.

В поликлиниках детской городской больницы №8 Екатеринбурга отменён приём здоровых детей. В медучреждениях также приостановлено проведение профилактических прививок.

По данным ГАУЗ СО "Детская городская больница №8 города Екатеринбург", приём здоровых детей отменён в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Такие меры продлятся до 10 декабря.

Поликлиники ДГБ №8: Поликлиника №1 расположена на ул. Санаторная, 22.

Поликлиника №2 - ул. Дагестанская, 34А;

Поликлиника №3 - ул. Шварца, 14Г;

Поликлиника №4 - пер. Гончарный, 5. Общий номер телефона: 227-01-72.

В пресс-службе Берёзовской ЦГБ также предупредили родителей, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в детской поликлинике отменены дни здорового ребёнка и плановые приёмы 9, 14 и 16 декабря. Профосмотры узкими специалистами по четвергам остаются. На них можно попасть с торца здания.

Ранее о прекращении приёма здоровых детей сообщали в Нижнем Тагиле. Как рассказала замглавврача по поликлинической работе Детской городской больницы Ольга Булдакова, сейчас детям до года, до трёх лет и неорганизованным детям не ставятся прививки. Узкие специалисты продолжают принимать как обычно. Потоки пациентов разведены.