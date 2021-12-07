Свердловские депутаты предложили поправки к законопроекту о QR-кодах

Фото: трансляция заседания Заксобрания

В Заксобрании Свердловской области сегодня обсуждают федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Депутаты предложили ряд поправок к документу.

Докладчиком по этому вопросу на третьем заседании свердловского Заксобрания выступил председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Ранее комитет рекомендовал обласному парламенту поддержать законопроект о QR-кодах. Он сообщил, что фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" и ЛДПР подготовили предложения к проекту федерального закона в части введения ограничительных мер.

Среди озвученных поправок:

предусмотреть возможность получения QR-кодов людьми с антителами, переболевшими коронавирусом без обращения в больницу;

предусмотреть возможность получения QR-кода при вакцинации иностранными вакцинами;

предусмотреть возможность получения QR-кодов при отсутствии регистрации на Госуслугах (чтобы не создавать очереди в МФЦ);

установить порядок срока действия QR-кода;

установить перечень противопоказаний к вакцинации;

уточнить порядок уведомления граждан о результатах исследований.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты о QR-кодах в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса.

В Заксобрание Свердловской области федеральный проект закона о QR-кодах в общественных местах поступил в конце ноября. Документ о введении QR-кодов на транспорте сегодня на заседании областного парламента не рассматривался.