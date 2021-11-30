Комитет по соцполитике свердловского Заксобрания одобрил федеральный закон о QR-кодах

Федеральный проект закона о QR-кодах в общественных местах поступил в свердловское Заксобрание на прошлой неделе. Фото: Павел Ворожцов

Комитет по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области рекомендовал поддержать федеральный закон о QR-кодах. Теперь документ рассмотрят на заседании регионального парламента 7 декабря.

Докладчиком на заседании комитета по соцполитике выступил его председатель Вячеслав Погудин. Свердловские депутаты обсудили федеральный закон № 17357-8 "О внесении изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) (внесён Правительством России).

"Комитет по социальной политике рекомендует Заксобранию Свердловской области поддержать законопроект", - сообщили "Областной газете" в пресс-службе областного парламента.

Федеральный проект закона о QR-кодах в общественных местах поступил в свердловское Заксобрание на прошлой неделе. Документ сейчас рассматривают в разных регионах страны.

Накануне на Среднем Урале прошли общественные обсуждения поправок в закон о QR-кодах. Общественники подчёркивали, что необходима разъяснительная работа с населением.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса.

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