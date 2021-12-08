Учёные университета Гонконга опубликовали первый снимок "омикрона"

Опубликовано первое изображение нового штамма коронавируса "омикрон". Его получили учёные Университета Гонконга.

Они получили это изображение при помощи электронного микроскопа, сообщает РИА Новости. Исследователи сфотографировали клетку (Vero E6) почки обезьяны, после заражения вариантом SARS-CoV-2 "омикрон".

"Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие чёрные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности", - пишет издание.

На сайте университета сообщается, что фотографии сделали профессор Джон Николс, клинический профессором кафедры патологии, и профессор Малик Пейрис, доктор медицинских наук Там Ва-Цзин и профессором кафедры вирусологии.

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".