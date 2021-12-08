В Амурской области медотвод от вакцинации приравняли к QR-коду

Жители Амурской области, у которых есть медотвод, теперь могут не беспокоиться из-за отсутствия QR-кодов. Фото: Павел Ворожцов.

Жителям Амурской области, которые не могут вакцинироваться от ковида из-за медицинских противопоказаний, теперь не стоит беспокоиться из-за отсутствия QR-кодов. В регионе принято решение приравнять официальный медотвод к наличию такого кода.

Об этом рассказал глава области Василий Орлов на своей страничке в Instagram.

"Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации", - сообщил губернатор Амурской области. - "С этим предложением ко мне многократно обращались в социальных сетях".

Василий Орлов назвал это решение своевременным. Также он добавил, что "изменения уже внесены в распоряжение и официально действуют на территории области".

Ранее "Областная газета" писала о том, что глава Республики Чувашия Олег Николаев дал поручение запустить в этом регионе систему предоставления QR-кодов гражданам с высоким уровнем антител к коронавирусу.