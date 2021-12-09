За сутки в Свердловской области зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом заболели 185 443 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за последние 24 часа зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Свердловской области ковид подтверждён у 185 443 человек.

За минувший день из больниц региона выписались 463 пациента, которые перенесли ковид. Общее число выздоровевших жителей области на сегодняшний день составляет 161 097 человек. На лечении остаются 15 662 жителя региона, подхвативших коронавирус.

Опасная инфекция унесла жизни ещё 31 свердловчанина. Всего от коронавируса умерли 8 724 жителей Среднего Урала.

Напомним, сутками ранее на Среднем Урале лабораторно подтвердили 671 случай коронавирусной инфекции.