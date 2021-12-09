Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2021, 14:02

За сутки в России коронавирусом заболели 30 209 жителей страны

Женщина в маске.

За сутки коронавирусом заболели 30 209 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России коронавирусом заразились ещё 30 209 жителей страны. С начала пандемии на территории нашего государства выявлено 9 925 806 случаев заболевания ковидом.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, всего из больниц выписался 8 637 861 россиянин, в их числе 35 794 человека  - за последние сутки. За этот же период из-за коронавируса умер 1 181 житель России. С начала пандемии жертвами COVID-19 в нашей странестали 286 004 человека.

По всей России проведено свыше 229,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 570 тысяч – за последние 24 часа. Эти данные приводит Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением остаются 1 659 852 человека.

Сутками ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 30 752 случаях заражения ковидом.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.12.2021, 16:59 / Общество
Полиция за три дня изъяла из магазинов Екатеринбурга больше тонны незаконного алкоголя
09.12.2021, 16:45 / Общество
Свердловским школьникам разрешат ходить в ТЦ без родителей
09.12.2021, 16:34 / Общество
Уральские палеонтологи нашли кости древних животных возрастом 2,5 миллиона лет
09.12.2021, 16:19 / Общество
В Екатеринбурге после ремонта открыли травматолого-ортопедическое отделение ОДКБ
09.12.2021, 16:06 / Общество
Правительство РФ выделит Среднему Уралу 221 млн на строительство детсадов с яслями