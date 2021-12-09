За сутки в России коронавирусом заболели 30 209 жителей страны

За сутки коронавирусом заболели 30 209 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России коронавирусом заразились ещё 30 209 жителей страны. С начала пандемии на территории нашего государства выявлено 9 925 806 случаев заболевания ковидом.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, всего из больниц выписался 8 637 861 россиянин, в их числе 35 794 человека - за последние сутки. За этот же период из-за коронавируса умер 1 181 житель России. С начала пандемии жертвами COVID-19 в нашей странестали 286 004 человека.

По всей России проведено свыше 229,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 570 тысяч – за последние 24 часа. Эти данные приводит Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением остаются 1 659 852 человека.

Сутками ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 30 752 случаях заражения ковидом.