COVID-19 в России подхватили ещё 30 752 человека

Общее число заражённых в стране приближается к 10 миллионам и составляет 9 895 597. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал за последние сутки 30 752 новых пациента с ковидом. Общее число заражённых в стране приближается к 10 миллионам и составляет 9 895 597.

В Москве за сутки коронавирусом заболели 3 004 человека, в Санкт-Петербурге - 2 209 человек, а в Московской области - 1 854 человека. Отметим, что в Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, за последние 24 часа подтвердили 671 случай ковида.

Из больниц выписались ещё 36 976 россиян, переболевших ковидом, а суммарное число выздоровевших составляет 8 602 067. При этом от коронавируса за сутки скончались 1 179 жителей России. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 284 823 россиян.

Днём ранее федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России сообщал о 31 096 случаях заражения коронавирусом.