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7 декабря 2021, 13:45

Ещё 31 096 россиян внесены в статистику по COVID-19

Женщина в маске идёт вдоль набережной

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 8,5 миллиона россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 31 096 случаев заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 182 человека. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 9 864 845.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу попало за сутки москвичей - 2 573 человека. Свердловская область с 674 случаями коронавируса занимает девятую строчку среди регионов. В регионе шестые сутки подряд выявляют менее 700 новых случаев.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 8,5 миллиона россиян, в том числе 43 615 человек - за последние сутки. Скончались за всё время более 283,6 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 228,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 337 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,7 млн человек.

Накануне стало известно о 32 136 заболевших россиянах, 28 070 выписавшихся из больниц и 1 184 скончавшихся.

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