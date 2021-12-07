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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 декабря 2021, 13:41

За сутки в Свердловской области выявили 674 случая коронавируса

Мама и ребёнок идут по улице зимой

Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют шестые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 674 случая коронавируса выявили в Свердловской области по данным на 7 декабря. Это минимум с 27 октября (тогда так же было зафиксироано 674 новых случая). Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 184 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 160 тысяч свердловчан, в том числе 470 - за последние сутки. На лечении остаются более 15 тысяч человек. Состояние около 700 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+257), Арамильского, Артинского, Ачитского, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Туринского ГО, посёлка Уральский и Шалинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 184 103", - сообщает региональный оперштаб.

За всё время скончались 8,66 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 34 летальных исхода.

Накануне стало известно о 682 заразившихся, 476 выздоровевших и 33 скончавшихся.

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Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области до 10 декабря.

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