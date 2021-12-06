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6 декабря 2021, 16:00

Из больницы в Екатеринбурге выписали 7-месячных тройняшек после COVID-19

Корпус ГКБ №40

ГКБ №40 стала первой принимать пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В ГКБ №40 в Екатеринбурге вылечили от коронавируса 7-месячных тройняшек. Они переболели вместе с мамой.

Дарина, Кристина и Виктория Перминовы попали в больницу вместе с мамой Ульяной. Об этом в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста - такого в практике в эту эпидемию ещё не было. Сегодня вся семья здорова и вместе с папой Дмитрием уезжают домой в Свободный. Рад за Перминовых и желаю им больше не болеть!" - написал глава региона.

Ранее врачи ГКБ №40 вылечили от коронавируса 103-летнюю женщину. Евдокию Исакову госпитализировали в тяжёлом состоянии 12 ноября. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации. 24 ноября её уже выписали из больницы.

По данным на 30 ноября, в Свердловской области с коронавирусом было госпитализировано 89 детей.

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