В Екатеринбурге после ремонта открыли травматолого-ортопедическое отделение ОДКБ

Специализированное отделение было открыто в октябре 1998 года. Фото: Александр Исаков.

Сегодня в Екатеринбурге открыли травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ул. С. Дерябиной, 32, корпус №1). Оно было закрыто на капремонт в начале июня.

За это время был проведён полный капитальный ремонт, сказали "Областной газете" в пресс-службе ОДКБ. Изданию также уточнили, что отделение рассчитано на 20 коек и принимает детей с двухнедельного возраста. За год через отделение проходит до 600 детей.

Кстати, специализированное отделение было открыто в октябре 1998 года. В отделении оказывается помощь юным пациентам со всего Среднего Урала. А именно детям с врождёнными пороками развития опорно-двигательного аппарата, приобретёнными деформациями и заболеваниями опорно-двигательной системы, а также детям с травмами.

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