Свердловские власти расширили список документов для предъявления с QR-кодом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в коронавирусный указ №100-УГ. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 декабря.
Новым документом расширен список объектов торговли, посещение которых возможно без QR-кода или меддокументов. Теперь в него внесены и салоны связи.
Также, часть седьмую пункта три изложили в следующей редакции: под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в том числе:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- паспорт гражданина Российской Федерации удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами страны,
- военный билет. паспорт иностранного гражданина,
- водительское удостоверение,
- пенсионное удостоверение,
- свидетельство пенсионера,
- удостоверение личности офицера,
- справка об освобождении из мест лишения свободы,
- паспорт моряка и др.
С полным можно ознакомиться ниже. Ранее данный перечень был намного короче.
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