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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2021, 15:06

Свердловские власти расширили список документов для предъявления с QR-кодом

QR-код

С QR-кодом можно предъявлять паспорт моряка. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в коронавирусный указ №100-УГ. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 декабря.

Новым документом расширен список объектов торговли, посещение которых возможно без QR-кода или меддокументов. Теперь в него внесены и салоны связи.

Также, часть седьмую пункта три изложили в следующей редакции: под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в том числе:

  • паспорт гражданина Российской Федерации,
  • паспорт гражданина Российской Федерации удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами страны,
  • военный билет. паспорт иностранного гражданина,
  • водительское удостоверение,
  • пенсионное удостоверение,
  • свидетельство пенсионера,
  • удостоверение личности офицера,
  • справка об освобождении из мест лишения свободы,
  • паспорт моряка и др.

С полным можно ознакомиться ниже. Ранее данный перечень был намного короче.

Фото: документ

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