Свердловские власти расширили список документов для предъявления с QR-кодом

С QR-кодом можно предъявлять паспорт моряка. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в коронавирусный указ №100-УГ. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 11 декабря.

Новым документом расширен список объектов торговли, посещение которых возможно без QR-кода или меддокументов. Теперь в него внесены и салоны связи.

Также, часть седьмую пункта три изложили в следующей редакции: под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в том числе:

паспорт гражданина Российской Федерации,

паспорт гражданина Российской Федерации удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами страны,

военный билет. паспорт иностранного гражданина,

водительское удостоверение,

пенсионное удостоверение,

свидетельство пенсионера,

удостоверение личности офицера,

справка об освобождении из мест лишения свободы,

паспорт моряка и др.

С полным можно ознакомиться ниже. Ранее данный перечень был намного короче.

Фото: документ