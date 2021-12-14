В России выявили 28 343 новых случая заражения коронавирусом

В стране проведено почти 232,4 млн тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 28 343 человека. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 074 797 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 804 000 россиян, в том числе 34 084 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 145 жизней. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 291 749 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 232,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 325 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 628 141 человек.

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