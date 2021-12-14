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14 декабря 2021, 19:42

Владимир Путин призвал не вводить новых ограничений по QR-кодам под Новый год

Владимир Путин

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства, где, в частности, обсуждался закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами Правительства, где, в частности, обсуждался закон о QR-кодах в общественных местах и транспорте. Глава государства выступил против введения новых ограничений под Новый год, так как это вызовет много неудобств для россиян.

Слова Президента передаёт пресс-служба Кремля.

"Под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей", - сказал Владимир Путин во время доклада главы Минтранса РФ Виталия Савельева и секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о законопроекте по QR-кодам в транспорте.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте 13 декабря. Решение принято после обсуждения документа с Правительством РФ и на основе мнений регионов и обращений граждан.

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Областная газета Свердловской области

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