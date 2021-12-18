Екатеринбуржцы получат сертификат в фитнес-зал за вакцинацию после 22 декабря

На Среднем Урале обновили график работы выездных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновили график работы выездных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах. За поставленную прививку жители Екатеринбурга могут получить сертификат на неделю бесплатного посещения фитнес-зала.

Новогодняя акция запускается 22 декабря в 10 крупных торговых центрах уральской столицы. Речь идёт о следующих точках:

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 19:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) – с 18 по 26 декабря с 9:00 до 19:00;

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 19:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) – с 18 по 26 декабря с 12:00 до 18:00;

ТРЦ "Алатырь" (ул. Малышева, 5) – с 18 по 26 декабря с 15:00 до 19:00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 19:00;

ТРК "Глобус" (ул. Щербакова, 4) – 18 и 25 декабря с 10:00 до 16:00;

ТЦ "ОМЕГА" (пр. Космонавтов, 41) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 19:00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – с 18 по 26 декабря с 12:00 до 17:00;

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 18:00.

Кроме того, выездные пункты вакцинации в Екатеринбурге будут действовать ещё в четырёх местах:

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 18 по 24 декабря с 10:00 до 18:00;

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 18 по 26 декабря с 9:00 до 19:00, перерыв с 13.30 до 14.30;

СМК "АСТРАМЕД-МС" (ул. 8 Марта, 37) – 21 и 23 декабря с 11:00 до 14:00;

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 18 по 26 декабря с 10:00 до 18:00.

Решение провести такую акцию связано с тем, что множество свердловчан активно посещают спортивные учреждения.

"Медицинские работники призывают всех, особенно студентов и представителей работающей молодежи использовать возможность и позаботиться о своём здоровье вдвойне. Не забывайте, что близятся праздничные дни, когда будет немало радостных встреч с большим количеством людей, в том числе с вашими пожилыми родственниками", - заявил главный внештатный специалиста по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

Помимо Екатеринбурга, поставить вакцину в ТЦ и крупных магазинах смогут жители 11 свердловских городов:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС, напоминает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, сегодня главный государственный санврач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о расширении категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. В перечень вошли студенты вузов старше 18 лет.