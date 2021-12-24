Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 декабря 2021, 13:34

В Свердловской области за сутки подтверждено 576 случаев коронавируса

Девушка с маской

Из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 пациент. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждено 576 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 пациент.

Общее число заразившихся ковидом свердловчан на сегодняшний день составляет 194 828. Победить инфекцию смогли уже 167 862 жителя Среднего Урала. На лечении в свердловских больницах остаются 17 756 пациентов с COVID-19.

При этом за сутки зарегистрировано 28 летальных исходов из-за корнавируса. За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 9 210 пациентов, подхвативших ковид.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 584 случая заражения коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2021, 13:34 / Общество
В Свердловской области за сутки подтверждено 576 случаев коронавируса
24.12.2021, 13:25 / Общество
Из Екатеринбурга впервые открываются регулярные рейсы в Курск
24.12.2021, 12:51 / Общество
В ПФР напомнили, во сколько лет в 2022 году будут выходить на пенсию мужчины и женщины
24.12.2021, 12:50 / Общество
Евгений Куйвашев поручил свердловскому кабмину проанализировать пресс-конференцию Владимира Путина
24.12.2021, 12:34 / Общество
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге перекрыли улицу Серова