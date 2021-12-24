В Свердловской области за сутки подтверждено 576 случаев коронавируса

Из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 пациент. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтверждено 576 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом из больниц региона по выздоровлению выписался ещё 481 пациент.

Общее число заразившихся ковидом свердловчан на сегодняшний день составляет 194 828. Победить инфекцию смогли уже 167 862 жителя Среднего Урала. На лечении в свердловских больницах остаются 17 756 пациентов с COVID-19.

При этом за сутки зарегистрировано 28 летальных исходов из-за корнавируса. За всё время пандемии на Среднем Урале скончались 9 210 пациентов, подхвативших ковид.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 584 случая заражения коронавирусом.