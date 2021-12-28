За два года на борьбу с COVID-19 в Свердловской области было потрачено почти 50 миллиардов

В 2021 году на эти цели было потрачено 22,3 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина в ходе пресс-конференции подвела итоги осенней сессии регионального парламента и 2021 года в целом. Она, в частности, назвала сумму, которая была потрачена на борьбу с коронавирусом на Среднем Урале.

За два года на лечение пациентов с коронавирусом, закупку медицинского оборудования, поддержку граждан и бизнеса в период ужесточения антиковидных ограничений в Свердловской области потратили 47,3 млрд рублей. По словам Людмилы Бабушкиной, в 2020 году было израсходовано около 25 млрд рублей, а в 2021 году - 22,3 млрд рублей.

"Мне всегда очень огорчительно называть эти цифры, потому что эти же средства могли быть направлены на решение различных вопросов, которые волнуют свердловчан особенно сильно. Как расходуются средства, зависит от нас самих: это и соблюдение масочного режима, это и необходимость прививаться. Как только мы осознаем свою ответственность в этом вопросе, эти огромные средства будут направлены на решение социальных вопросов", - сказала председатель Заксобрания области.

Напомним, 30 ноября Президент России Владимир Путин поручил Правительству за неделю подготовить план борьбы с коронавирусом в связи с появлением омикрон-штамма.