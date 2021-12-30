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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 декабря 2021, 12:18

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины против ковида начнётся в январе

Человек в маске.

15 января в России начнётся набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

15 января в России начнётся набор добровольцев для исследования назальной вакцины против коронавируса. В группы испытуемых войдут как привитые люди, так и невакцинированные.

"Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел", – такие слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга приводит ТАСС.

Также во время исследований испытают разработанную центром тест-систему по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины. Как отметил Александр Гинцбург, основная сложность при создании вакцины в том, чтобы разработать тест-систему и маркеры, определяющие уровень антител. По его словам, тест-системы будут использованы через две-три недели после вакцинации добровольцев назальной вакциной.

Ранее Александр Гинцбург сообщал, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом от COVID-19 позволят защитить человека не только от тяжёлой формы заболевания, но даже от заражения коронавирусом.

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