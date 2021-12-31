За год в Свердловской области выявлено более 139 тысяч случаев COVID-19

В топ-5 антирейтинга входят Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Каменский район, Ревда. Фото: Галина Соловьёва.

За 2021 год в Свердловской области коронавирус подхватили более 139 тысяч человек. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 198 118 ковид-пациентов.

По данным на 30 декабря, в столице Урала с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 73 328 горожанам (37% от общего числа заболевших на Среднем Урале). За этот год зафиксировано 41 200 случаев.

В топ-5 антирейтинга также входят Нижний Тагил – 16 860 (+13 248), Первоуральск – 9 996 (+8 203), Каменск-Уральский и Каменский район – 8 439 (+6 547), Ревда – 6 599 (+4 782). В остальных муниципалитетах меньше 6 тысяч болеющих или переболевших вирусом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, за всё время из больниц выписались 170 844 свердловчанина. Число погибших достигло 9 378.