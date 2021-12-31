Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 декабря 2021, 08:35

За год в Свердловской области выявлено более 139 тысяч случаев COVID-19

коронавирус

В топ-5 антирейтинга входят Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Каменский район, Ревда. Фото: Галина Соловьёва.

За 2021 год в Свердловской области коронавирус подхватили более 139 тысяч человек. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 198 118 ковид-пациентов.

По данным на 30 декабря, в столице Урала с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 73 328 горожанам (37% от общего числа заболевших на Среднем Урале). За этот год зафиксировано 41 200 случаев.

В топ-5 антирейтинга также входят Нижний Тагил – 16 860 (+13 248), Первоуральск – 9 996 (+8 203), Каменск-Уральский и Каменский район – 8 439 (+6 547), Ревда – 6 599 (+4 782). В остальных муниципалитетах меньше 6 тысяч болеющих или переболевших вирусом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, за всё время из больниц выписались 170 844 свердловчанина. Число погибших достигло 9 378.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2021, 10:25 / Политика
Владимир Путин и Джо Байден продолжат диалог в новом году
31.12.2021, 10:08 / Общество
31 декабря православные верующие отмечают День святого Симеона Верхотурского
31.12.2021, 09:38 / Общество
В Кольцово пассажиры больше суток не могут улететь в Турцию
31.12.2021, 08:35 / Общество
За год в Свердловской области выявлено более 139 тысяч случаев COVID-19
30.12.2021, 20:51 / Политика
Кирилл Дмитриев переназначен на пост гендиректора РФПИ