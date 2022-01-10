В период новогодних праздников в Свердловской области родилось 843 малыша

Работа в роддомах на новогодних праздниках не останавливалась. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области в новогодние праздники на свет появилось 843 малыша. Первый ребёнок родился через 45 минут после наступления нового 2022 года.

380 детей родилось в крупнейших перинатальных центрах региона. В Областном перинатальном центре за январские праздники на свет появилось три двойни. В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре родилось восемь пар близнецов. Первым новорожденным 2022 года в этой больнице стала девочка Юлия весом 3 270 граммов.

Детей выписывали по-праздничному. Начиная с 31 декабря, малышей отправляли домой в новогодних колпачках.

Напомним, первым новорождённым в 2022 году в Свердловской области стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 00:45 в Областном перинатальном центре. Малыш весил 3 210 граммов.