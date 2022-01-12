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12 января 2022, 19:14

В России выявлено уже почти 700 случаев заражения «омикроном»

Лаборатория

Татьяна Голикова во время доклада отметила высокий показатель заразности нового штамма по сравнению с уже известными мутациями. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 января во время совещания президента РФ с правительством доложила Владимиру Путину о ситуации с ковидом в стране. По её словам, на территории России выявлено уже почти 700 случаев омикрон-штамма коронавируса.

Татьяна Голикова во время доклада отметила высокий показатель заразности нового штамма по сравнению с уже известными мутациями.

«Сейчас уже у нас выявлено, мы видим в системе, 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на Московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — передаёт слова вице-премьера сайт Кремля.

Заместитель председателя кабмина отметила, что, учитывая заразность мутации, показатели выявляемости и заболеваемости ковидом могут вырасти в разы. Ранее «Областная газета» писала, что во время этого же заседания Татьяна Голикова сообщила о невозможности избежать нового эпидподъёма в связи с распространением нового штамма. До конца недели будут представлены новые антиковидные меры.

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