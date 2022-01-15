В России выявили ещё 27 179 случаев коронавируса

За всё время пандемии в 85 регионах страны выявлено 10 774 304 инфицированных ковидом. Фото: Алексей Кунилов

Официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в России пополнили ещё 27 179 пациентов. За всё время пандемии в 85 регионах страны выявлено 10 774 304 инфицированных ковидом.

В Москве за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 6555 человек, в Санкт-Петербурге — у 3314, а в Московской области — у 2589. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, выявили 612 случаев ковида.

Больницы покинули ещё 26 584 выздоровевших россиянина, а общее число пациентов, переболевших коронавирусом в России, составляет 9 835 884. При этом федеральный оперштаб по борьбе с ковидом сообщает о 723 умерших от инфекции за последние сутки. Почти за 2 года болезнь унесла жизни 320 634 россиян.

Напомним, днём ранее в России было зарегистрировано 23 820 новых пациентов с COVID-19.